У мужчины на Кавказе отоборали 20 кг гашиша

В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли у мужчины 20 килограмм гашиша

Около 20 килограммов гашиша изъяли сотрудники полиции при проверке пассажира легковой автомашины на контрольно-пропускном пункте в Кабардино-Балкарии , сообщает ГУМВД России по СКФО.

"Сотрудниками полиции ГУМВД России по СКФО, ВОГОиП МВД России и правоохранительных органов Кабардино-Балкарии на федеральном контрольно-пропускном пункте в Урванском районе республики был остановлен легковой автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 31-летний мужчина", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в ходе проведения досмотра с применением служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения. "Проведенной экспертизой было установлено, что изъятое вещество — гашиш массой около 20 килограммов", — уточняет ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.