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У мужчины на Кавказе отоборали 20 кг гашиша
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В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли у мужчины 20 килограмм гашиша 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 20 килограммов гашиша изъяли сотрудники полиции при проверке пассажира легковой автомашины на контрольно-пропускном пункте в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУМВД России по СКФО.
"Сотрудниками полиции ГУМВД России по СКФО, ВОГОиП МВД России и правоохранительных органов Кабардино-Балкарии на федеральном контрольно-пропускном пункте в Урванском районе республики был остановлен легковой автомобиль, в котором в качестве пассажира находился 31-летний мужчина", — говорится в сообщении.
По данным МВД, в ходе проведения досмотра с применением служебно-розыскной собаки полицейские обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения. "Проведенной экспертизой было установлено, что изъятое вещество — гашиш массой около 20 килограммов", — уточняет ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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