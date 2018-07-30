В Ижевске пресекли деятельность организаторов азартных игр

По факту незаконной организации и проведения азартных игр на Центральном рынке Ижевска возбуждено уголовное дело. По данным следствия, что в период с марта по июль двое ижевчан незаконно организовали и проводили азартные игры, используя игровые терминалы.

Принадлежащие злоумышленникам игровые терминалы также были обнаружены в пяти других заведениях общественного питания. В ходе проведения обысков в гаражах участников преступной группы было изъято еще 11 игровых терминалов. Расследование уголовного дела продолжается.