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В Ижевске пресекли деятельность организаторов азартных игр
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В Ижевске пресекли деятельность организаторов азартных игр 

Rambler News Service 58 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Правоохранительные органы пресекли деятельность двух жителей Ижевска, которые незаконно размещали игровые терминалы для организации азартных игр в кафе и на центральном рынке удмуртской столицы, пишет Udm-info.ru со ссылкой на региональное СУ СКР.
По факту незаконной организации и проведения азартных игр на Центральном рынке Ижевска возбуждено уголовное дело. По данным следствия, что в период с марта по июль двое ижевчан незаконно организовали и проводили азартные игры, используя игровые терминалы.
Принадлежащие злоумышленникам игровые терминалы также были обнаружены в пяти других заведениях общественного питания. В ходе проведения обысков в гаражах участников преступной группы было изъято еще 11 игровых терминалов. Расследование уголовного дела продолжается.
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