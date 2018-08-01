Под Волгоградом мужчина получил 8 лет колонии за убийство

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, 18 февраля он пришел в гости к своему другу, у которого в этот момент находился еще один их общий знакомый. Компания стала распивать спиртное. Спустя время между гостями произошла ссора, в ходе которой пьяный 33-летний осужденный схватил нож и несколько раз ударил им в шею и грудь другого мужчину. Тот от полученных ранений скончался на месте происшествия на глазах убийцы и хозяина дома. Как выяснили эксперты, смерть произошла от удара в сердце.