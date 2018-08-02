В СК назвали причину избиения осужденного в Ярославле

Светлана Петренко. Заключенного в ярославской колонии начали избивать за оскорбление сотрудника и многочисленные ранее допущенные нарушения, сообщила официальный представитель СК РФ

"По версии следствия, в 2017 году между осужденным… и одним из инспекторов произошел словесный конфликт… Было принято решение подвергнуть физическому насилию осужденного в качестве меры наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в колонии", — сказала она.

"С учетом совершенных действий Яблокову, Богданову, Бровкину, Драчеву, Калашникову, Ефремову предъявлено обвинение в совершении преступления… "превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств", — добавила представитель СК РФ.

По данным следствия, Яблоков, Богданов, Бровкин, Соловьев, Драчев, Ефремов, Цветков, а также Зыбин, Андреев и Микитюк арестованы, а Калашников помещен под домашний арест. Кроме того, следователи просят арестовать Морозова.