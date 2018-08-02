В СК назвали причину избиения осужденного в Ярославле 

Заключенного в ярославской колонии начали избивать за оскорбление сотрудника и многочисленные ранее допущенные нарушения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По версии следствия, в 2017 году между осужденным… и одним из инспекторов произошел словесный конфликт… Было принято решение подвергнуть физическому насилию осужденного в качестве меры наказания за оскорбление сотрудника учреждения и за ранее допущенные многочисленные нарушения содержания в колонии", — сказала она.
По словам Петренко, в числе фигурантов уголовного дела 12 сотрудников исправительной колонии 1 УФСИН по Ярославской области. Среди них Максим Яблоков, Игорь Богданов, Руслан Цветков, Алексей Бровкин, Дмитрий Соловьев, Сергей Драчев, Иван Калашников, Сергей Ефремов, Александр Морозов, Андрей Зыбин, Алексей Андреев, Алексей Микитюк.
"С учетом совершенных действий Яблокову, Богданову, Бровкину, Драчеву, Калашникову, Ефремову предъявлено обвинение в совершении преступления… "превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств", — добавила представитель СК РФ.
По данным следствия, Яблоков, Богданов, Бровкин, Соловьев, Драчев, Ефремов, Цветков, а также Зыбин, Андреев и Микитюк арестованы, а Калашников помещен под домашний арест. Кроме того, следователи просят арестовать Морозова.
Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев насилия в колониях.