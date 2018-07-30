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На зеленоградских стройках за полгода выявили почти 600 нарушений
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Умер Сергей Шеховцов
Умер Сергей Шеховцов

На зеленоградских стройках за полгода выявили почти 600 нарушений 

Савелки 3 часа назад
Фото: Савелки
Специалисты Мосгосстройнадзора, по итогам проверок строящихся объектов в Зеленограде, обнаружили 598 различных нарушений. По информации пресс-службы ведомства, с января по июнь была проведена 71 проверка на стройплощадках в различных микрорайонах округа.
Под контроль, в частности, попали объекты жилищного строительства в 3 и 17-м микрорайонах, объекты образования в 16 и 20-м микрорайонах и другие. Проверяющие отметили нарушения качества при производстве работ, несоблюдение требований техники безопасности и правил пожарной безопасности, а также низкий контроль за строительством со стороны заказчика работ.
По результатам проверок в отношении участников строительства было составлено 85 протоколов об административных правонарушениях с наложением штрафных санкций на общую сумму 4,09 млн руб. Основная часть нарушений была оперативно устранена после выдачи предписаний, остальные находятся на контроле Мосгосстройнадзора.
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