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В России стали чаще брать взятки
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В России стали чаще брать взятки 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 11,3% за первые шесть месяцев 2018 года. Такие данные приводит Генеральная прокуратура в специальном сборнике о состоянии преступности в стране.
Общее число преступлений коррупционных преступлений выросло на 1,7% за первое полугодие. Всего их выявлено 18 896. Экономические преступления за это время стали совершаться больше на 3,4%
При этом, общее число уголовных правонарушений с января по июнь снизилось на 3,6% и составило 992 966, передает ТАСС.
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