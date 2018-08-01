В России стали чаще брать взятки

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 11,3% за первые шесть месяцев 2018 года. Такие данные приводит Генеральная прокуратура в специальном сборнике о состоянии преступности в стране.

Общее число преступлений коррупционных преступлений выросло на 1,7% за первое полугодие. Всего их выявлено 18 896. Экономические преступления за это время стали совершаться больше на 3,4%