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В Москве неизвестный избил прохожего и отнял у него рюкзак с 3,2 млн рублей
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В Москве неизвестный избил прохожего и отнял у него рюкзак с 3,2 млн рублей 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
На юге Москвы грабитель избил мужчину и отнял у него рюкзак, в котором находились 3,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 3 августа в 21:42 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Кировоградская, дом 24.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 августа в 21:30 у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой в область лица мужчине 1993 года рождения, открыто похитил рюкзак с принадлежащими (с его слов) 3,2 миллиона рублей и скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавшему с ушибами мягких тканей лица медицинская помощь была оказана на медицинская помощь. По данному факту сотрудник следственного отдела ОМВД проводит проверку, заключил представитель пресс-службы.
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