В Москве неизвестный избил прохожего и отнял у него рюкзак с 3,2 млн рублей

По его словам, 3 августа в 21:42 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Кировоградская, дом 24.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 августа в 21:30 у дома по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов рукой в область лица мужчине 1993 года рождения, открыто похитил рюкзак с принадлежащими (с его слов) 3,2 миллиона рублей и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшему с ушибами мягких тканей лица медицинская помощь была оказана на медицинская помощь. По данному факту сотрудник следственного отдела ОМВД проводит проверку, заключил представитель пресс-службы.