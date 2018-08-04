Тело мужчины нашли в подмосковном лесу

Тело мужчины нашли в лесу в Щелкове

«Третьего августа в 08:32 в Щелкове, улица Радиоцентр-5, в лесном массиве, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины. Приняты меры к установлению личности неизвестного», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для проведения судебно-медицинского исследования труп мужчины направлен в морг. По данному факту проверку проводят следователи.