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Тело мужчины нашли в подмосковном лесу
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Тело мужчины нашли в лесу в Щелкове 

РИАМО 3 часа назад
Фото: В Подмосковье
Тело неизвестного мужчины обнаружили в лесу в районе улицы Радиоцентр-5 подмосковного Щелкова, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Третьего августа в 08:32 в Щелкове, улица Радиоцентр-5, в лесном массиве, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины. Приняты меры к установлению личности неизвестного», — сказал собеседник агентства.
По его словам, для проведения судебно-медицинского исследования труп мужчины направлен в морг. По данному факту проверку проводят следователи.
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