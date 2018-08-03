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Пятеро неизвестных отобрали 5 млн рублей у мужчины в Москве
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Пятеро неизвестных отобрали 5 млн рублей у мужчины в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пятеро неизвестных на улице Мантулинская, дом №12 отобрали у мужчины рюкзак с 5 миллионами рублей и телефон, а затем скрылись, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«В помещение офиса вошли пятеро неизвестных, угрожая словами мужчине, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились денежные средства в размере 5 миллионов рублей, телефон сотовой связи, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.
Общий материальный ущерб составил 5 миллионов 10 тысяч рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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