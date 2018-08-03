Пятеро неизвестных отобрали 5 млн рублей у мужчины в Москве

Пятеро неизвестных на улице Мантулинская, дом №12 отобрали у мужчины рюкзак с 5 миллионами рублей и телефон, а затем скрылись, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

«В помещение офиса вошли пятеро неизвестных, угрожая словами мужчине, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились денежные средства в размере 5 миллионов рублей, телефон сотовой связи, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб составил 5 миллионов 10 тысяч рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.