Неизвестный украл у московского пенсионера 2 млн рублей

По его словам, 28 июля в 19:20 в службу «02» от пенсионера, зарегистрированного по адресу: Каширское шоссе, 84, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 09:00 20 июля до 19:00 28 июля неизвестный через балконную дверь проник в квартиру пенсионера, расположенную на третьем этаже дома по указанному адресу, откуда из вещевого шкафа похитил денежные средства в сумме 2 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проверку проводит следователь.