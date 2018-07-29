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Неизвестный украл у московского пенсионера 2 млн рублей
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Неизвестный украл у московского пенсионера 2 млн рублей 

РИАМО 56 минут назад
Грабитель проник в квартиру в Москве через балконную дверь и украл у пенсионера 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 28 июля в 19:20 в службу «02» от пенсионера, зарегистрированного по адресу: Каширское шоссе, 84, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 09:00 20 июля до 19:00 28 июля неизвестный через балконную дверь проник в квартиру пенсионера, расположенную на третьем этаже дома по указанному адресу, откуда из вещевого шкафа похитил денежные средства в сумме 2 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту проверку проводит следователь.
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