Безработный мужчина устроил поножовщину в автобусе в Москве

Безработный ранил ножом двоих мужчин в ходе ссоры в рейсовом автобусе на севере Москвы , один из них позже умер, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в среду днем, 1 августа, на Коровинском шоссе в районе дома №13, корпус 1.

«В автобусе, следующем по маршруту, неизвестный в результате ссоры причинил ранения мужчинам 1986 и 1987 годов рождения, после чего скрылся. Позже один из пострадавших скончался в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции вечером того же дня задержали на улице Ивана Сусанина подозреваемого, им оказался безработный мужчина 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело, добавил он.