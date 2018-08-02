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Безработный мужчина устроил поножовщину в автобусе в Москве
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Безработный мужчина устроил поножовщину в автобусе в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Безработный ранил ножом двоих мужчин в ходе ссоры в рейсовом автобусе на севере Москвы, один из них позже умер, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Инцидент произошел в среду днем, 1 августа, на Коровинском шоссе в районе дома №13, корпус 1.
«В автобусе, следующем по маршруту, неизвестный в результате ссоры причинил ранения мужчинам 1986 и 1987 годов рождения, после чего скрылся. Позже один из пострадавших скончался в реанимации», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции вечером того же дня задержали на улице Ивана Сусанина подозреваемого, им оказался безработный мужчина 1961 года рождения. Возбуждено уголовное дело, добавил он.
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