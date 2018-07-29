Преступники-чистюли проникли в квартиру и украли стиральную машину

www.pixabay.comПреступники-чистюли проникли в квартиру и украли стиральную машинуДвое нижегородцев подозреваются в краже квартиры в села Лакша Богородского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По версии следствия, преступники проникли в квартиру, разбив стекло на балконе. Предметом посягательства злоумышленников стала стиральная машина.

Воришек-чистюль задержали по «горячим следам». Преступниками оказались двое местных жителей, ранее не судимых.

Возбуждено уголовное дело.