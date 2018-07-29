Ещё
Преступники-чистюли проникли в квартиру и украли стиральную машину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преступники-чистюли проникли в квартиру и украли стиральную машину 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
www.pixabay.comПреступники-чистюли проникли в квартиру и украли стиральную машинуДвое нижегородцев подозреваются в краже квартиры в села Лакша Богородского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По версии следствия, преступники проникли в квартиру, разбив стекло на балконе. Предметом посягательства злоумышленников стала стиральная машина.
Воришек-чистюль задержали по «горячим следам». Преступниками оказались двое местных жителей, ранее не судимых.
Возбуждено уголовное дело.
Нижегородская правда: последние новости
Олег Сорокин проведет в СИЗО еще три месяца Нижегородская банда обналичила более 2 млрд рублей с помощью бомжей СМИ: СК не поддверждает информацию о задержании убийцы тележурналиста Дениса Суворова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника108
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»772
Российских туристок обижают в Турции69
Газманов рассказал о тяжелой утрате10
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель13
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение