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Мужчину ранили ножом в живот в автобусе на юго‑востоке Москвы
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Мужчину ранили ножом в живот в автобусе на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В столице возбудили уголовное дело по факту ранения безработного мужчины в автобусе на остановке на Шоссейной улице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, граждане сообщили по номеру «02» о ножевом ранении в автобусе на пересечении улиц Шоссейная и Кухмистерова.
«На месте совершения преступления задержан безработный 1994 года рождения, зарегистрированный на улице Кухмистерова, который изобличен в том, что 27 июля 2018 года в 22:30 в салоне автобуса, остановившегося на остановке общественного транспорта по адресу: улица Шоссейная, дом 21/4, ножом нанес три удара в область живота безработному 1994 года рождения, зарегистрированному на улице Загорьевская», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшего на машине скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением живота доставили в медучреждение и госпитализировали.
По словам собеседника агентства, по данному факту возбудили уголовное дело.
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