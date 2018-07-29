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Безработного убили в квартире на северо‑востоке Москвы
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Безработного убили в квартире на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На северо-востоке столицы в квартире обнаружили труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
«В службу «02» от безработной 1999 года рождения, зарегистрированной по адресу: Алтуфьевское шоссе, 56, поступило сообщение об убийстве в квартире по месту жительства», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с множественными колото-резаными ранениями был обнаружен труп безработного 1961 года рождения.
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