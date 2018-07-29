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Подростка задержали по подозрению в педофилии
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Московского подростка задержали по подозрению в педофилии 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительница юго‐востока Москвы заявила в полицию о том, что во дворе подросток, на вид лет 12‐ти, посадил себе на колени пятилетнюю девочку со приспущенными штанами. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Прибывшие на место полицейские, обследовав двор обнаружили мальчика 2005 года рождения, который гулял вместе с маленькой девочкой. Для выяснения обстоятельств по заявлению его доставили в отдел внутренних дел.
Девочку в сопровождение мамы направили на медицинское освидетельствование.
По факту инцидента полиция начала проверку.
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