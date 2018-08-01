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Иркутянин, стрелявший из ружья по прохожим, арестован на два месяца
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Иркутянин, стрелявший из ружья по прохожим, арестован на два месяца 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 1 авг — РИА Новости. Мужчина, который стрелял из ружья по прохожим, на два месяца заключен под стражу, сообщает суд Куйбышевского района Иркутска.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в понедельник задержали в иркутском микрорайоне Зеленый мужчину, который из окна жилого дома открыл беспорядочную стрельбу из ружья. Из-за его действий было повреждено несколько машин, легкое ранение получил местный житель. По приезду полиции, правонарушитель открыл стрельбу по представителям правопорядка. СК возбудило уголовное дело о покушении на жизнь полицейского.
"Суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что при избрании меры пресечения суд учитывал, что по месту жительства обвиняемый характеризуется отрицательно и, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевшего и свидетелей.
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