Арестован житель Иркутска, устроивший стрельбу из окна своей квартиры

ИРКУТСК , 1 августа. / ТАСС /. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя иркутского микрорайона Зеленый, устроившего стрельбу из окна своей квартиры и ставшего фигурантом уголовного дела о покушении на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.

В понедельник около 12:30 местного времени (07:30 мск) неизвестный открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже по припаркованным во дворе автомобилям. Квартал был оцеплен полицией и военными, правоохранители уговорили мужчину сдаться. В результате инцидента пострадал прохожий, он получил легкое ранение и был отправлен на амбулаторное лечение.

"Судом рассмотрено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов . По результатам рассмотрения ходатайства суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 41-летний мужчина стрелял по автомобилям и другим объектам во дворе, а после того, как сотрудник правоохранительных органов потребовал прекратить стрельбу, открыл огонь по полицейскому. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").