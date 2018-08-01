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Арестован житель Иркутска, устроивший стрельбу из окна своей квартиры
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Арестован житель Иркутска, устроивший стрельбу из окна своей квартиры 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца жителя иркутского микрорайона Зеленый, устроившего стрельбу из окна своей квартиры и ставшего фигурантом уголовного дела о покушении на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.
В понедельник около 12:30 местного времени (07:30 мск) неизвестный открыл стрельбу из окна своей квартиры на пятом этаже по припаркованным во дворе автомобилям. Квартал был оцеплен полицией и военными, правоохранители уговорили мужчину сдаться. В результате инцидента пострадал прохожий, он получил легкое ранение и был отправлен на амбулаторное лечение.
"Судом рассмотрено ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По результатам рассмотрения ходатайства суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 41-летний мужчина стрелял по автомобилям и другим объектам во дворе, а после того, как сотрудник правоохранительных органов потребовал прекратить стрельбу, открыл огонь по полицейскому. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").
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