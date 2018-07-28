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Раскрыта личность напавшего на полицейского в Москве
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Задержан напавший на полицейского в Москве мужчина 

Рамблер 15 часов назад
Фото: соцсети
В Москве задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас задержанного доставляют в отделение полиции для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что в нападении на полицейского подозревают 17-летнего уроженца Чечни Илеса Бериева. Официальных комментариев по данному поводу не поступало.
Инцидент произошел 27 июля. Пострадавшим оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, и был госпитализирован.
По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Комментарии7  Ещё 3 источника 
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