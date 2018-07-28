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В Москве подросток напал на полицейского
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Полиция разыскивает подростка после нападения на полицейского в Москве 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители устанавливают местонахождение 17-летнего молодого человека, который может быть причастен к нападению на полицейского в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Его местонахождения устанавливается", — сказал собеседник агентства.
Полиция накануне подтвердила, что в пятницу около 15 часов на улице 1-я Брестская, д. 33 на сотрудника столичной полиции произошло нападение. Неизвестный причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.
Как отметил источник в правоохранительных органах столицы, несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, получил командир взвода полиции по охране посольств и консульств.
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