В Москве подросток напал на полицейского

Полиция разыскивает подростка после нападения на полицейского в Москве

"Его местонахождения устанавливается", — сказал собеседник агентства.

Полиция накануне подтвердила, что в пятницу около 15 часов на улице 1-я Брестская, д. 33 на сотрудника столичной полиции произошло нападение. Неизвестный причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.

Как отметил источник в правоохранительных органах столицы, несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, получил командир взвода полиции по охране посольств и консульств.