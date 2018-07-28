Египетский суд приговорил 75 членов «Братьев-мусульман» к смертной казни

Каир , 28 июля / Синьхуа / — Египетский суд в субботу приговорил 75 членов объявленной вне закона организации "Братьев-мусульман" к смертной казни по обвинениям в насилии и убийстве. Об этом сообщило официальное информационное агентство МЕНА.

Судебное дело, публично известное как «Разгром сидячей демонстрации на площади Рабаа», датируется 2013 годом. Осужденным было предъявлено обвинение в гибели полицейских, покушении на убийство и вандализме.

Суд передал приговор Великому муфтию, высшему исламскому чиновнику страны, который вынесет религиозное суждение о всех предварительных смертных приговорах.

Мнение муфтия не имеет обязательной силы, его обычно считают формальностью, но его окончательное мнение может смягчить наказание. —0—