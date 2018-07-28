Ещё
Египетский суд приговорил 75 членов «Братьев-мусульман» к смертной казни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египетский суд приговорил 75 членов «Братьев-мусульман» к смертной казни 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Каир, 28 июля /Синьхуа/ — Египетский суд в субботу приговорил 75 членов объявленной вне закона организации "Братьев-мусульман" к смертной казни по обвинениям в насилии и убийстве. Об этом сообщило официальное информационное агентство МЕНА.
Судебное дело, публично известное как «Разгром сидячей демонстрации на площади Рабаа», датируется 2013 годом. Осужденным было предъявлено обвинение в гибели полицейских, покушении на убийство и вандализме.
Суд передал приговор Великому муфтию, высшему исламскому чиновнику страны, который вынесет религиозное суждение о всех предварительных смертных приговорах.
Мнение муфтия не имеет обязательной силы, его обычно считают формальностью, но его окончательное мнение может смягчить наказание. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Подано ходатайство о взятии под стражу экс-президента Армении Р.Кочаряна В Западной Грузии полицейский застрелил злоумышленника при попытка кражи денег из терминала В отношении экс-главы Управления по контролю над продуктами питания и лекарственными средствами провинции Цзилинь возбуждено уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это чудовищное преступление»61
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже22
В Госдуме обрадовали россиян150
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением65
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг570
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Мигранты неожиданно высадились на нудистском пляже
В мире
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение