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Суд взыскал с «Пскопассажиравтотранса» 2 млн рублей за долги
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Суд взыскал с «Пскопассажиравтотранса» 2 млн рублей за долги 

Псковская губерния 1 час назад
Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело по заявлению ОАО «Псковэнергосбыт» к госпредприятию Псковской области «Псковпассажиравтотранс» о взыскании 1 млн 983 тысяч 853 рублей в счёт долгов за электроэнергию. Предприятие задолжало почти 150 тысяч рублей за апрель 2018 года, пени за счета с октября 2017 года по март 2018 года. «Псковэнергосбыт» предоставил суду документы, которые доказывали, что госпредприятие должно ему деньги. Суд постановил взыскать с «Псковпассажиравтотранса» почти 2 млн рублей.
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