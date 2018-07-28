Суд взыскал с «Пскопассажиравтотранса» 2 млн рублей за долги 

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело по заявлению ОАО «Псковэнергосбыт» к госпредприятию Псковской области «Псковпассажиравтотранс» о взыскании 1 млн 983 тысяч 853 рублей в счёт долгов за электроэнергию. Предприятие задолжало почти 150 тысяч рублей за апрель 2018 года, пени за счета с октября 2017 года по март 2018 года. «Псковэнергосбыт» предоставил суду документы, которые доказывали, что госпредприятие должно ему деньги. Суд постановил взыскать с «Псковпассажиравтотранса» почти 2 млн рублей.