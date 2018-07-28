Известный банк ограбили с оружием в Подмосковье 

В Химках ограблено отделение одного из банков. При себе у грабителя был похожий на пистолет предмет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.
В пресс-службе рассказали, что речь идет об отделении одного из банков, находящегося на Юбилейном проспекте в городе Химки.
«Зашёл неизвестный с предметом, похожим на пистолет. Угрожая сотрудникам, он потребовал денежные средства, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что инцидент произошел в банке «Восточный», сумма ущерба составила полмиллиона рублей.