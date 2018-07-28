В Казани разоблачили очередную финансовую пирамиду 

В МВД Татарстана возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в деятельности одной из финансовых компаний. Установлено, что с мая по август 2017 года подозреваемая под предлогом инвестиций в финансово-коммерческую деятельность одной из зарубежных компаний организовала прием денежных средств граждан от 100 до 200% годовых. За каждого нового вкладчика представители компании выплачивали бонусы от 5 до 15% от внесенной суммы. На территории Казани работало три офиса, которые вскоре перестали функционировать. Предварительный ущерб пострадавшим составил более 1,7 млн рублей.