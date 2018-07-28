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Срочно: В Египте 75 членов организации «Братья-мусульмане» приговорены к смерти
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Срочно: В Египте 75 членов организации «Братья-мусульмане» приговорены к смерти
ИА Синьхуа
36 минут назад
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Каир
, 28 июля /
Синьхуа
/ — Суд
Египта
в субботу приговорил 75 членов
организации «Братья-мусульмане»
к смерти по обвинению в насилии и убийствах. Об этом сообщило официальное информационное агентство МЕНА. —0—
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