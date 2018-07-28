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Пытки в колонии: арестован восьмой фигурант
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В Ярославле арестовал восьмого фигуранта дела о пытках в колонии 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Заволжский районный суд Ярославля в субботу постановил заключить под стражу восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии — Руслана Цветкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного суда Наталия Сарбунова.
В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Шестеро из них заключены под стражу, один помещен под домашний арест. О задержании восьмого фигуранта — младшего инспектора отдела безопасности колонии №1 Руслана Цветкова — стало известно утром в субботу.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября", — сказала Сарбунова.
Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
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