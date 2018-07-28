В Сорочинске предприниматель обманул молодую семью при строительстве дома 

Житель Сорочинска предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере при строительстве жилья.
По версии следствия, 59-летний индивидуальный предприниматель заключил с молодой семьей договор подряда на строительство. У граждан было свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму более одного миллиона рублей. Фигуранту дела перечислили на расчетный счет деньги, но большую их часть он потратил на оплату своих кредитов. На оставшиеся 300 тысяч летом 2016 года бизнесмен возвел только стены дома. Обвиняемый избегал встреч с заказчиками, которые пытались с ним связаться. Тогда семья обратилась в правоохранительные органы.
Злоумышленник полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд, сообщает СУ СК региона.