Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

В пятницу, 27 июля, суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна , занимавшего пост в 1998-2008 годах. Кочарян обвиняется в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году, передает ТАСС . Заседание суда транслировалось по местным новостным порталам.

26 июля специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну официальное обвинение в насильственном свержении конституционного строя, произошедшем в 2008 году, и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день следователи допросили бывшего президента страны в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции, случившихся 1 марта 2008 года. Сам Кочарян прокомментировал предъявленные против него обвинения, назвав их «вендеттой и политическим преследованием».