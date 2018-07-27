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Суд в Ереване отказал в выдаче санкции на арест генсека ОДКБ
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Суд в Ереване отказал в выдаче санкции на арест генсека ОДКБ 

ТАСС 40 минут назад
ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу вечером отказал в выдаче санкции на арест генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковника Юрия Хачатурова, которого армянские следователи обвиняют по делу о свержении конституционного строя в 2008 году.
Заседание суда транслировалось местными новостными порталами.
Специальная следственная служба Армении (ССС) в четверг предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.
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