Ещё
Полиция Никарагуа задержала подозреваемого в убийстве гражданки Бразилии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Никарагуа задержала подозреваемого в убийстве гражданки Бразилии 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости. Национальная полиция Никарагуа задержала в пятницу подозреваемого в убийстве бразильской гражданки Райнейи Лимы во время протестов.
Как сообщает в коммюнике сама полиция, задержанным оказался 42-летний местный житель, который стрелял в женщину из карабина М4.
Гражданка Бразилии, проживавшая в Никарагуа вместе со своим молодым человеком, была убита вооруженными сторонниками властей, сообщал ранее портал Prensa. Лима училась в Американском университете в Манагуа и работала врачом в полицейском госпитале. Она ехала на машине, когда ее обстреляли вооруженные формирования сторонников правительства в районе Ломас-де-Монсеррат в столице страны.
Во вторник глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес отозвал посла страны из Никарагуа для разъяснения обстоятельств произошедшего, а посол Никарагуа Лорена Мартинес была вызвана в бразильский МИД. В пятницу Нунес заявил, что настаивает на прояснении обстоятельств смерти Лимы.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без «кровавой Луны»92
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко157
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1015
«Он не мой любовник»: Макрон сделал признание25
Трудовые книжки попадут под запрет170
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение