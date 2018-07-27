В Гонконге задержали около 80 женщин, подозреваемых в проституции

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости . Полиция специального административного района Гонконг в ходе крупномасштабного рейда задержала 80 женщин, подозреваемых в занятии проституцией, среди них девять гражданок РФ , три гражданки Украины и три гражданки Казахстана , сообщает в пятницу издание South China Morning Post.

Полиция города совместно с иммиграционной службой в четверг и пятницу провели рейд в одном из многоэтажных зданий в районе Монг Кок, некоторые квартиры которого использовались в качестве борделя. Среди задержанных также одна женщина из Белоруссии , 10 из Таиланда , 40 женщин из материкового Китая , две из Венесуэлы . Полиция также задержала 12 трансгендеров из Таиланда. Все женщины в возрасте от 18 до 33 лет. Также были задержаны двое мужчин из Гонконга.

Пока все задержанные женщины находятся в заключении в связи с нарушением правил пребывания на территории Гонконга. Неизвестно, предъявлены ли им какие-то другие обвинения.

В конце января этого года полиция Гонконга проводила масштабный рейд также в районе Монг Кок, тогда среди почти 100 задержанных были 17 россиянок. После столь крупного задержания правоохранительные органы продолжали расследование и выяснили, что с апреля этого года в ряде квартир в данном районе вновь начали функционировать бордели, часто разрешение на это дают сами владельцы квартир.

Полиция города подозревает, что в организации работы борделей приняли участие несколько крупных преступных синдикатов. По имеющимся данным, женщины жили и работали в отдельных квартирах в этом же здании или в близко расположенных зданиях, почти половину от заработанного они отдавали синдикатам в счёт оплаты жилья и других услуг.

Сообщается, что снаружи каждой квартиры была установлена камера видеонаблюдения, чтобы следить за деятельностью женщин. Коллекторы регулярно приходили для сбора денег.

Полиция города начала операцию вечером в четверг около 19.30 (14.30 мск), когда около 20 сотрудников правоохранительных органов под видом клиентов зашли в здание. Квартиры-бордели располагались на 3-м и 14-м этажах. Через полчаса в здание ворвались еще 60 полицейских с ордером на обыск. В результате операции удалось вычислить, что квартиры делились на 3-5 отдельных помещений, по одному на девушку. Таких небольших комнат было около 80.

На следующий день операция была продолжена, сотрудникам полиции удалось задержать еще двух мужчин и двух женщин, которым принадлежали квартиры, сдававшиеся под бордели. Их обвиняют в предоставлении своей собственности в аренду для «порочных занятий», за это им может грозить до 7 лет заключения.