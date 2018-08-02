Число краж и мошенничеств при участии иностранцев выросло втрое в новой Москве за полгода

Число совершенных иностранцами краж и мошенничеств в новой Москве увеличилось более чем в три раза в первом полугодии текущего года, сообщил в четверг в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по столице замначальника управления, генерал-майор полиции Сергей Плахих.

«Иностранцы, находящиеся в стране нелегально и не имеющие законного заработка, представляют наибольшую оперативную активность. Более 80% иностранцев, совершивших преступления на территории Москвы, это лица без постоянного источника дохода. Принятых мер на сегодняшний день недостаточно. На территории ТиНАО активность работы по соблюдению законодательства в сфере миграции снизилась на 27%, а число совершенных иностранцами краж и мошенничеств возросло более чем втрое», — сказал Плахих.

Он добавил, что в Москве за первое полугодие текущего года было выявлено более 3 тысяч иностранцев, совершивших преступления, и более 52 тысяч допустивших административные правонарушения в части миграционного законодательства. За пределы России выдворено более 13 тысяч человек.