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В Москве ищут напавшего на полицейского мужчину
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В Москве ищут напавшего на полицейского мужчину 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
В Сети опубликован новый снимок преступника, ранившего ножом полицейского в центре Москвы. Фото появилось в Telegram-канале Mash.
На снимке видно, что мужчина снял шапочку, в которой был в момент преступления.
>> Мужчина напал на полицейского в центре Москвы
Mash
Ранее также сообщали, что напавшего на полицейского человека видели в районе Кутузовского проспекта.
Напомним, в пятницу мужчина напал с ножом на 30-летнего капитана полиции. Полицейский получил несколько ранений, в том числе проникающее ранение в грудь. Сейчас он находится в больнице.
Московские правоохранители ведут розыск преступника, объявлен план «Сирена».
Комментарии22  Ещё 33 источника 
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