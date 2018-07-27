В Москве ищут напавшего на полицейского мужчину 

В Сети опубликован новый снимок преступника, ранившего ножом полицейского в центре Москвы. Фото появилось в Telegram-канале Mash.
На снимке видно, что мужчина снял шапочку, в которой был в момент преступления.
Mash
Ранее также сообщали, что напавшего на полицейского человека видели в районе Кутузовского проспекта.
Напомним, в пятницу мужчина напал с ножом на 30-летнего капитана полиции. Полицейский получил несколько ранений, в том числе проникающее ранение в грудь. Сейчас он находится в больнице.
Московские правоохранители ведут розыск преступника, объявлен план «Сирена».