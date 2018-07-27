Москвич пожаловался полиции на укравших у него 10 тыс. руб. темнокожих проституток

Как пояснил собеседник агентства, ночью 25 июля к правоохранителям обратился мужчина, проживающий в районе Печатники. «Гражданин заявил, что две чернокожие женщины, которых он пригласил к себе для оказания интимных услуг, похитили из его квартиры 10 тыс. руб.», — сказал источник.

В МВД приняли заявление и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.