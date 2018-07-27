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Москвич пожаловался полиции на укравших у него 10 тыс. руб. темнокожих проституток
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Москвич пожаловался полиции на укравших у него 10 тыс. руб. темнокожих проституток 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция проверяет информацию о краже из квартиры на юго-востоке столицы. По словам заявителя, к преступлению причастны две темнокожие женщины, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как пояснил собеседник агентства, ночью 25 июля к правоохранителям обратился мужчина, проживающий в районе Печатники. «Гражданин заявил, что две чернокожие женщины, которых он пригласил к себе для оказания интимных услуг, похитили из его квартиры 10 тыс. руб.», — сказал источник.
В МВД приняли заявление и проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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