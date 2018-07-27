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В Марокко задержанного россиянина экстрадируют на родину
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В Марокко задержанного россиянина экстрадируют на родину 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанный в Марокко россиянин будет экстрадирован в РФ, заявил РИА Новости марокканский посол Абделькадер Лешехеб.
Марокканское агентство Hespress сообщило 17 июля со ссылкой на свои источники, что полицейские задержали в международном аэропорту Касабланки российского гражданина, разыскиваемого Интерполом по обвинению в причастности к террористической деятельности.
Задержанный собирался вылететь в ОАЭ. Имя и фамилию арестованного властями Марокко страны СМИ не приводят. Известно только, что ему 48 лет.
"Этот человек разыскивается Россией по линии Интерпола. У Марокко к нему никаких обвинений. Россия потребовала его задержать, его передадут России", — заявил посол.
Точную дату экстрадиции задержанного в РФ посол назвать затруднился.
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