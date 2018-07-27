Священник убил жену за желание развестись

Священник из подмосковного Николо-Угрешского монастыря убил свою жену после того, как она заговорила о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в преступлении обвиняют иерея Дениса (Дионисия) Горового. Конфликты у пары начались, когда священник обвинил жену в неухоженности.

По информации Mash, женщина устала от постоянных упреков, предложила развестись и пройти обряд развенчания. Через несколько дней после этого священник пригласил ее прокатиться на машине в «важное место», привез в лес под Солнечногорском и там нанес ей семь ударов ножом. Тело супруги он спрятал.

Женщина успела сообщить матери по SMS, что муж ее «куда-то везет». Мать долгое время не могла дозвониться до дочери, в итоге трубку взял Горовой и заявил, что не знает, где его жена.

В итоге исчезновением женщины занялась полиция. По данным Mash, во время беседы с полицейскими Горовой «почти сразу» сознался в убийстве.