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Священник убил жену за желание развестись
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Священник убил жену за желание развестись 

Рамблер 9 минут назад
Фото: РИА Новости
Священник из подмосковного Николо-Угрешского монастыря убил свою жену после того, как она заговорила о разводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в преступлении обвиняют иерея Дениса (Дионисия) Горового. Конфликты у пары начались, когда священник обвинил жену в неухоженности.
По информации Mash, женщина устала от постоянных упреков, предложила развестись и пройти обряд развенчания. Через несколько дней после этого священник пригласил ее прокатиться на машине в «важное место», привез в лес под Солнечногорском и там нанес ей семь ударов ножом. Тело супруги он спрятал.
Женщина успела сообщить матери по SMS, что муж ее «куда-то везет». Мать долгое время не могла дозвониться до дочери, в итоге трубку взял Горовой и заявил, что не знает, где его жена.
В итоге исчезновением женщины занялась полиция. По данным Mash, во время беседы с полицейскими Горовой «почти сразу» сознался в убийстве.
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