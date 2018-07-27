Охранник московского супермаркета напал на подростка

Охранник супермаркета в Москве избил школьника из-за неоплаченной банки энергетика

На северо-востоке столицы охранник супермаркета напал на подростка, из-за того что тот не оплатил энергетический напиток. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в продуктовом магазине, расположенном в торговом центре «Весна» на 84 км МКАД. «В торговом зале 16-летний ученик столичной школы выпил энергетический напиток, не оплатив его. В связи с этим между подростком и охранником супермаркета произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на несовершеннолетнего и избил его», — сообщил источник.

Школьник обратился в медучреждение, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мать пострадавшего сообщила обо всем полиции, и правоохранители инициировали проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.