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Вынесен приговор убийце нижегородского таксиста
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Убийца нижегородского таксиста получил 12 лет колонии 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Нижегородской области, признанный виновным в убийстве таксиста, осужден на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК России по региону.
По версии следствия, 26 марта 2017 года в Нижнем Новгороде подсудимый сел в автомашину марки "Фольксваген", водитель которой занимался частным извозом. Приехав в гаражный массив, злоумышленник нанес водителю такси ножевое ранение в шею. Потерпевшему на своей автомашине удалось уехать с места происшествия и обратиться за помощью к автомобилистам, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Злоумышленник скрылся с места преступления. Доставленный в городскую больницу 52-летний потерпевший в тот же день от полученных телесных повреждений скончался.
"Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции 28 марта 2017 года на территории Тоншаевского района Нижегородской области установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Он был заключен под стражу. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.
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