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Генсеку ОДКБ предъявили обвинение по делу о протестах в Армении в 2008 году
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Генсеку ОДКБ предъявили обвинение по делу о протестах в Армении в 2008 году 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 27 июл — РИА Новости. Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в свержении конституционного строя генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года и требует его ареста, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.
"При сопоставлении доказательств, полученных в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, 27 июля бывшему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по статье «свержение конституционного строя». В тот же день в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", — говорится в сообщении ведомства.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.
В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.
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