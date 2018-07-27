Киллер отказался убивать жертву и сдался ФСБ

По его словам, пока неизвестный житель столицы выразил своему знакомому желание заплатить за смерть приятельницы и попросил того найти исполнителя преступления. Однако уже найденный товарищем киллер позже отказался от заказа и сообщил о нем сотрудникам Федеральной службы безопасности России.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого в настоящее время ведутся поиски заказчика преступления и его пособника, а также выясняются все остальные обстоятельства произошедшего.

Сегодня стало известно об убийстве киллером лидера новокузнецкой банды «Запсибовские» Александра Жестокова. Преступление произошло в местном баре, где 39-летний мужчина праздновал свое освобождение из тюрьмы.