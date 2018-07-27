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В Тверской области ростовщик одолжил деньги под 1,5% в день, и ему их не вернули
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В Тверской области ростовщик одолжил деньги под 1,5% в день, и ему их не вернули 

tvernews.ru 45 минут назад
Фото: tvernews.ru
Ростовщик из Рамешковского района Тверской области подал в суд на свою заемщицу, она не возвращает ему деньги.
Мужчина одолжил женщине 38 600 рублей на покупки. Она подписала с ним договор займа, по которому обязалась вернуть долг через 2 недели и выплатить проценты из расчета 1,5% в день, то есть еще 9264 рубля. Женщина в указанный срок деньги не вернула. Дело было весной 2017 года.
Мужчина обратился в суд и попросил взыскать с его заемщицы в его пользу сумму займа 38600 рублей, проценты за пользование займом в размере 165648 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины 5242 рубля 48 копеек, — итого 209490 рублей 48 копеек. В суде истец пояснил, что одалживал деньги как физическое лицо физическому лицу, и 1,5% в день за использование займа, считает нормальными условиями. Женщина на судебное заседание не явилась. Суд признал требования ростовщика законными.
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