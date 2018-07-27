Экс-главе Катунино за махинации с муниципальными квартирами добавили срок

Бывшему главе МО «Катунинское» вынесен окончательный приговор, по которому в колонии строго режима он проведет 11 лет и заплатит 40 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба следкома Архангельской области

По делу о растрате плит чиновника задержали 14 июля 2015 года

Сразу следует вспомнить, что в августе 2017 года экс-чиновнику было назначено 8 лет колонии за растрату госимущества, а именно аэродромных железобетонных плит. Ущерб бюджету оценивался в сумму свыше 28 миллионов рублей.

Несколько лет к сроку Пилипчуку добавили за махинации с муниципальными квартирами. По информации следователей, с 2012 по 2015 годы он с помощью риелтора и двух работников МБУ «МФЦ по предоставлению муниципальных услуг „Катунино“ переоформил восемь благоустроенных квартир, являвшихся муниципальной собственностью, на других людей. Ущерб муниципальному образованию равен 6 миллионам рублей.

Установлено, что Пилипчук в 2015 году провернул такой переход квартиры из муниципальной в частную собственность за взятку в 200 тысяч рублей.

Окончательно бывшему главе, помимо срока и штрафа, назначили ограничения по госслужбе на 2 года 10 месяцев.

На имущество Пилипчука и его пособников, а также на вышеуказанные восемь квартир наложен арест на общую сумму более 13 миллионов рублей.