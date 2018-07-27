Ещё
Экс-главе Катунино за махинации с муниципальными квартирами добавили срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-главе Катунино за махинации с муниципальными квартирами добавили срок 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Бывшему главе МО «Катунинское» вынесен окончательный приговор, по которому в колонии строго режима он проведет 11 лет и заплатит 40 тысяч рублей штрафа, сообщает пресс-служба следкома Архангельской области.
По делу о растрате плит чиновника задержали 14 июля 2015 года
Сразу следует вспомнить, что в августе 2017 года экс-чиновнику было назначено 8 лет колонии за растрату госимущества, а именно аэродромных железобетонных плит. Ущерб бюджету оценивался в сумму свыше 28 миллионов рублей.
Несколько лет к сроку Пилипчуку добавили за махинации с муниципальными квартирами. По информации следователей, с 2012 по 2015 годы он с помощью риелтора и двух работников МБУ «МФЦ по предоставлению муниципальных услуг „Катунино“ переоформил восемь благоустроенных квартир, являвшихся муниципальной собственностью, на других людей. Ущерб муниципальному образованию равен 6 миллионам рублей.
Установлено, что Пилипчук в 2015 году провернул такой переход квартиры из муниципальной в частную собственность за взятку в 200 тысяч рублей.
Окончательно бывшему главе, помимо срока и штрафа, назначили ограничения по госслужбе на 2 года 10 месяцев.
На имущество Пилипчука и его пособников, а также на вышеуказанные восемь квартир наложен арест на общую сумму более 13 миллионов рублей.
29.ru: последние новости
Архангелогородке выписали штраф за комментарий на 29.ru В Архангельской области депутата от «Единой России» осудили за кражу Только загорать: архангельский Роспотребнадзор проверил пляжи Поморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»71
Кобзон находится в реанимации73
В Крыму рассказали о крахе Макаревича114
СМИ узнали о подготовке нового удара США54
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий712
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение