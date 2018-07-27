ГПУ предъявила бывшему судье обвинение за вынесение приговоров по делу Майдана

В рамках расследования событий на Майдане Генеральная прокуратура Украины проверяется правомерность действий сотрудников правоохранительных органов и суда Днепровского района Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер 18 — 19 февраля 2014 года в отношении 11 человек.

«На основании собранных доказательств в рамках уголовного производства 25 июля 2018 года осуществлено сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя Днепровского районного суда города Киева в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28, статьёй 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), частью 2 статьи 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекших тяжкие последствия)», — сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина нарушил уголовное законодательство при привлечении двух человек к ответственности за участие в массовых беспорядках. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

По аналогичному эпизоду в январе прошлого года ГПУ направлена обвинительные акты в отношении ещё пяти следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве и прокурора отдела прокуратуры Киева. Однако судебное разбирательство обвинительного акта так и не началось из-за затянувшихся разбирательств о самоотводе судей Днепровского районного суда.