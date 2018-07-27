ГПУ предъявила бывшему судье обвинение за вынесение приговоров по делу Майдана 

В рамках расследования событий на Майдане Генеральная прокуратура Украины проверяется правомерность действий сотрудников правоохранительных органов и суда Днепровского района Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер 18 — 19 февраля 2014 года в отношении 11 человек.
«На основании собранных доказательств в рамках уголовного производства 25 июля 2018 года осуществлено сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя Днепровского районного суда города Киева в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28, статьёй 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), частью 2 статьи 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекших тяжкие последствия)», — сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, мужчина нарушил уголовное законодательство при привлечении двух человек к ответственности за участие в массовых беспорядках. Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
По аналогичному эпизоду в январе прошлого года ГПУ направлена обвинительные акты в отношении ещё пяти следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве и прокурора отдела прокуратуры Киева. Однако судебное разбирательство обвинительного акта так и не началось из-за затянувшихся разбирательств о самоотводе судей Днепровского районного суда.
В третью годовщину Майдана на телеканале Matrix Canale 5 состоялась премьера документального фильма итальянского журналиста Жана Микалессина, в котором трое граждан Грузии, принимавших непосредственное участие в акциях протеста в Киеве, рассказали, как всё происходило на самом деле. Александр Ревазишвили и Залоги Кварацхелия сообщили, что в 2013 году их нанял военный советник бывшего президента Грузии Мамука Мамулашвили, а также подтвердили, что 20 февраля 2014 года нынешний глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопаности Сергей Пашинский приказал вести огонь не важно куда, лишь бы посеять панику. По данным адвоката Александра Горошинского, защищающего бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 человек во время массовых акций протеста 20 февраля 2014 года, двое грузинских наёмников, которым обещали заплатить по $5 тысяч за участие в событиях на Майдане, согласились дать показания в режиме видеосвязи из Армении и назвать имена организаторов и непосредственных исполнителей расстрелов на киевской площади.