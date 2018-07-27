Ещё
Сотрудника банка задержали за кражи денег из сейфа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве сотрудника банка задержали за регулярные кражи денег из сейфа 

РИАМО 27 июля 2018
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Сотрудники столичной полиции задержали 29-летнего жителя Москвы, который подозревается в краже около 8 миллионов рублей из сейфов банка, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
В ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о краже от представителя кредитной организации. По его словам, в ходе проведения ревизии сейфовых комнат, расположенных в Электролитном проезде, установлено, что неизвестный тайно похитил из них денежные средства в размере около 8 миллионов рублей.
«В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы, работавший в данной организации. Имея свободный доступ в сейфовые помещения, при пересчете денежных средств организации периодически похищал их», — говорится в сообщении.
По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
РИАМО: последние новости
МВД Подмосковья опровергло халатность участкового в Серпухове, где убили 5‑летнюю девочку В Москве задержали подозреваемого в покушении на изнасилование трех женщин В Подмосковье за производство наркотиков задержали 4 человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину528
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы61
НАТО готовится напасть на Россию141
Дачникам вновь усложнили жизнь78
Загадочное существо сняли на видео15
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение