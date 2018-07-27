Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки

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Лидера новокузнецкой ОПГ застрелили на празднике по случаю его выхода на свободу. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Лидера организованной преступной группы «Запсибовские» Александра Жестокова застрелили во время праздника в честь его выхода на свободу в новокузнецком баре, передают местные СМИ.
Жестоков отмечал выход на свободу в баре «Джамбул» со своими товарищами. Всего несколько дней назад он вышел из колонии строгого режима. Во время застолья зашел неизвестный. Его лица не было видно, поскольку он был в черной куртке с капюшоном и черных солнцезащитных очках. Мужчина выстрелил криминальному лидеру в спину несколько раз. От полученных ран Жестоков скончался на месте.
Товарищи погибшего не сразу поняли, что произошло. Когда они все же сообразили, что случилось, то поспешили покинуть место преступления. Задержать убийцу криминального друга никто не решился.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Александра Жестокова приговорили к семи годам лишения свободы в колонии особого режима в 2017 году. Однако его выпустили досрочно, поскольку с 2013 года он находился в СИЗО. Его обвиняли в организации преступного сообщества, трех вымогательствах и двух мошенничествах. Следователи доказали только причастность к вымогательствам. В частности, Жестоков требовал четыре миллиона с владельца и предпринимателя строительного бизнеса. Сама группировка «Запсибовские» образовалась в 2008 году в Новокузнецке. Ее три подразделения занимались мошенничеством в сфере недвижимости, контролем наркобизнеса и «терроризмом» коммерсантов.
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