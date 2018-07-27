Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки

Лидера новокузнецкой ОПГ застрелили на празднике по случаю его выхода на свободу. Видео

Лидера организованной преступной группы «Запсибовские» Александра Жестокова застрелили во время праздника в честь его выхода на свободу в новокузнецком баре, передают местные СМИ.

Жестоков отмечал выход на свободу в баре «Джамбул» со своими товарищами. Всего несколько дней назад он вышел из колонии строгого режима . Во время застолья зашел неизвестный. Его лица не было видно, поскольку он был в черной куртке с капюшоном и черных солнцезащитных очках. Мужчина выстрелил криминальному лидеру в спину несколько раз. От полученных ран Жестоков скончался на месте.

Товарищи погибшего не сразу поняли, что произошло. Когда они все же сообразили, что случилось, то поспешили покинуть место преступления. Задержать убийцу криминального друга никто не решился.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».