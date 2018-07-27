Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана

Полицейские, избившие жителя подмосковного Павловского Посада, «наказали» его за разбитый стакан, сообщает РЕН ТВ

По данным канала, группа из пяти полицейских отдыхала в одном из местных кафе, когда товарищ впоследствии избитого ими Евгения Толстова разбил стакан. Молодой человек расплатился за это деньгами, однако правоохранители захотели еще и обсудить это, позвав того на парковку.

Там пятеро сотрудников полиции набросились на разбившего посуду мужчину, а 34-летний Толстов заступился за друга, в результате чего был также избит и впоследствии госпитализирован в больницу с черепно-мозговыми травмами и в состоянии комы.

Ранее по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначена проверка.