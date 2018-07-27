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Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
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Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана 

Рамблер 2 часа назад
Полицейские, избившие жителя подмосковного Павловского Посада, «наказали» его за разбитый стакан, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, группа из пяти полицейских отдыхала в одном из местных кафе, когда товарищ впоследствии избитого ими Евгения Толстова разбил стакан. Молодой человек расплатился за это деньгами, однако правоохранители захотели еще и обсудить это, позвав того на парковку.
>> Пять полицейских напали на посетителя бара в Подмосковье
Там пятеро сотрудников полиции набросились на разбившего посуду мужчину, а 34-летний Толстов заступился за друга, в результате чего был также избит и впоследствии госпитализирован в больницу с черепно-мозговыми травмами и в состоянии комы.
Ранее по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначена проверка.
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