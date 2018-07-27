Мошенники похитили с банковской карты жительницы Ноябрьска почти 60 тысяч рублей

По словам пострадавшей, ей позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что с ее счета списываются деньги.

«Для того, чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, женщина попросила назвать все реквизиты карты, а также пароли, пришедшие на телефон. Заявительница, будучи уверенная в том, что разговаривает с сотрудником банка, сообщила всю интересующую информацию», — сообщили в пресс-службе городского отдела МВД.

После того, как злоумышленники получили все необходимые данные, с банковской карты пострадавшей было списано 58 тысяч рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража».