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Мошенники похитили с банковской карты жительницы Ноябрьска почти 60 тысяч рублей
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Мошенники похитили с банковской карты жительницы Ноябрьска почти 60 тысяч рублей 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
По словам пострадавшей, ей позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что с ее счета списываются деньги.
«Для того, чтобы заблокировать действия злоумышленников и сохранить денежные средства, женщина попросила назвать все реквизиты карты, а также пароли, пришедшие на телефон. Заявительница, будучи уверенная в том, что разговаривает с сотрудником банка, сообщила всю интересующую информацию», — сообщили в пресс-службе городского отдела МВД.
После того, как злоумышленники получили все необходимые данные, с банковской карты пострадавшей было списано 58 тысяч рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража».
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