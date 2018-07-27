Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей

Жертвой телефонного мошенника стала 86-летняя пенсионерка Анна Брагина из Нижнего Новгорода; женщина передала 200 тыс. рублей злоумышленнику, представившемуся ее внуком, и только после этого вспомнила, что внуков у нее нет.

Мошенник ночью позвонил пенсионерке, изобразив ее внука, рассказал, что якобы сбил пешехода, и попросил у 86-летней женщины 200 тыс. рублей, чтобы «не оказаться в тюрьме». Пенсионерке удалось собрать нужную сумму, она передала ее злоумышленнику, сообщает «Версия».

Брагина обратилась в правоохранительные органы , когда поняла, что ее обманули. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что внуков у пенсионерки нет. Женщина призналась, что звонил сын двоюродного брата, так как он назвал ее бабушкой.