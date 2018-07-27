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Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
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Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Жертвой телефонного мошенника стала 86-летняя пенсионерка Анна Брагина из Нижнего Новгорода; женщина передала 200 тыс. рублей злоумышленнику, представившемуся ее внуком, и только после этого вспомнила, что внуков у нее нет.
Мошенник ночью позвонил пенсионерке, изобразив ее внука, рассказал, что якобы сбил пешехода, и попросил у 86-летней женщины 200 тыс. рублей, чтобы «не оказаться в тюрьме». Пенсионерке удалось собрать нужную сумму, она передала ее злоумышленнику, сообщает «Версия».
Брагина обратилась в правоохранительные органы, когда поняла, что ее обманули. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Выяснилось, что внуков у пенсионерки нет. Женщина призналась, что звонил сын двоюродного брата, так как он назвал ее бабушкой.
В феврале в Москве мошенник обманул двух приехавших автостопом мужчин, которые пытались обменять 35,5 млн рублей на доллары.
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