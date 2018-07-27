Криминального авторитета убили на празднике

По его словам, 39-летний главарь банды «Запсибовские» Александр Жестоков был убит киллером несколькими выстрелами в кафе-баре «Джамбул», где отмечал свое недавнее освобождение из тюрьмы.

Об убийстве в баре Новокузнецка неназванного по имени 39-летнего мужчины сегодня сообщила пресс-служба кемеровского управления Следственного комитета . В СК уточнили лишь, что убитый был ранее судим и уже освободился, а убийца был одет во все черное и носил темные очки.

Кроме того, по социальным сетям распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство Жестокова.

На кадрах видно, как мужчина, соответствующий описанию следователей, подходит к другому, стоящему у стойки бара, и несколько раз стреляет из пистолета с глушителем тому в спину.

По факту убийства в новокузнецком баре областной Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».