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Криминального авторитета убили на празднике
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Криминального авторитета убили на празднике 

Рамблер 3 часа назад
В Новокузнецке убит лидер местной ОПГ, сообщил «Коммерсанту» собеседник в правоохранительных органах.
По его словам, 39-летний главарь банды «Запсибовские» Александр Жестоков был убит киллером несколькими выстрелами в кафе-баре «Джамбул», где отмечал свое недавнее освобождение из тюрьмы.
Об убийстве в баре Новокузнецка неназванного по имени 39-летнего мужчины сегодня сообщила пресс-служба кемеровского управления Следственного комитета. В СК уточнили лишь, что убитый был ранее судим и уже освободился, а убийца был одет во все черное и носил темные очки.
Кроме того, по социальным сетям распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство Жестокова.
На кадрах видно, как мужчина, соответствующий описанию следователей, подходит к другому, стоящему у стойки бара, и несколько раз стреляет из пистолета с глушителем тому в спину.
По факту убийства в новокузнецком баре областной Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
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