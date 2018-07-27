Женщина не смогла выплатить ипотеку и почти лишилась своей квартиры

Жительница Саратовской области взяла в ипотеку трёхкомнатную квартиру, но выплачивать впоследствии деньги банку оказалось для неё проблематично. В итоге из-за образовавшейся задолженности было возбуждено исполнительное производство и на жилище был наложен арест. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области. В сумме женщина осталась должна кредитной организации более 700 тысяч рублей. Суд признал законным взыскание залогового имущества. Если в течение установленного срока денежные средства не будут выплачены, должнице придётся покинуть свою квартиру.