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Женщина не смогла выплатить ипотеку и почти лишилась своей квартиры
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Женщина не смогла выплатить ипотеку и почти лишилась своей квартиры 

САРАТОВ24 50 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Жительница Саратовской области взяла в ипотеку трёхкомнатную квартиру, но выплачивать впоследствии деньги банку оказалось для неё проблематично. В итоге из-за образовавшейся задолженности было возбуждено исполнительное производство и на жилище был наложен арест. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.
В сумме женщина осталась должна кредитной организации более 700 тысяч рублей. Суд признал законным взыскание залогового имущества. Если в течение установленного срока денежные средства не будут выплачены, должнице придётся покинуть свою квартиру.
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