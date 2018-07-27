Завершено расследование по делу о растрате в Роскомнадзоре

СК закончил расследование по делу о растрате более 58 млн рублей в Роскомнадзоре

"СК завершил расследование уголовного дела. Нас официально уведомили об окончании следственных действий и предъявили обвинение в окончательной редакции", — сказала защитник, отметив, что Весельчакову в окончательной редакции вменяется ущерб около 10 млн рублей.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС , что самому Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты. "В ближайшее время все обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами уголовного дела", — отметил собеседник агентства.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде. Остальным фигурантам Басманный суд установил срок домашнего ареста до 7 августа.

Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.