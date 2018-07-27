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Завершено расследование по делу о растрате в Роскомнадзоре
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СК закончил расследование по делу о растрате более 58 млн рублей в Роскомнадзоре 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн рублей в Роскомнадзоре, фигурантами которого являются пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александр Весельчаков. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.
"СК завершил расследование уголовного дела. Нас официально уведомили об окончании следственных действий и предъявили обвинение в окончательной редакции", — сказала защитник, отметив, что Весельчакову в окончательной редакции вменяется ущерб около 10 млн рублей.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что самому Ампелонскому в окончательной редакции вменяется два эпизода растраты. "В ближайшее время все обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами уголовного дела", — отметил собеседник агентства.
Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде. Остальным фигурантам Басманный суд установил срок домашнего ареста до 7 августа.
Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают. В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.
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